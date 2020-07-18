Российские военные заблокировали колонну бронетехники США в Сирии

Дамаск, 18 июля. Машины российской военной полиции заблокировали колонну американской бронетехники в Сирии. Видео преследования опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Инцидент произошел в сирийской Хасеке. Военные РФ заблокировали технику США из-за неадекватных действий американцев, которые преследовали российский патруль. Офицер российской военной полиции с помощью переводчика разъяснил военнослужащим армии США, что они не должны находиться на сирийской территории.

«Это территория Сирии. Российские Вооруженные силы здесь по приглашению [президента Сирии] Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?» — спросил офицер.

Также военнослужащий потребовал передать американскому генералу, что русские убедительно просят больше их не преследовать.

Ранее в Twitter было опубликовано видео с «гонкой» американского и российского патрулей в Сирии. Броневик США проиграл в «соревновании» российскому «Тайфуну».