Маленькая победа Болгарии над большим национализмом Украины. Колонка Владимира Тулина

Верховная рада Украина приняла решение о сохранении в прежних границах Болградского района Одесской области, где компактно проживают болгары. За это решение проголосовали 238 депутатов при 450 списочного состава. Против были националистически настроенные депутаты. Этому предшествовала двухмесячная борьба как простых болгар, так и руководства страны.

В мае 2020 года в рамках административной реформы на Украине было предложено разделить Болградский район на пять частей. Намерение Киева разделить болгар выглядит особенно издевательским после принятого за неделю до этого решения болгарского правительства об оказании помощи Украине в борьбе с пандемией коронавируса. Украинским властям было безвозмездно передано 500 комплектов защитных костюмов, медицинские материалы, а также оказана финансовая помощь.

Почти мгновенно болгарский парламент принял декларацию, которая напоминала Украине о необходимости соблюдения Европейской хартии о местном самоуправлении и Конвенции Совета Европы о защите прав национальных меньшинств. Народное собрание выразило недовольство, что это действие приведет к ликвидации этнической идентичности болгарской общины в Болграде как естественного исторического центра болгарской диаспоры на Украине. Напоминанием, что формально и от Болгарии зависит решение о приеме Украины в ЕС и НАТО, стала фраза в декларации:

«Народное собрание выражает уверенность, европейские и евроатлантические стремления Украины будут ее мотивировать к исполнению двусторонних договоренностей».

Затем состоялись телефонные переговоры премьер-министра Болгарии Бойко Борисова с президентом Украины Владимиром Зеленским и министра иностранных дел Екатерины Захариевой с ее украинским коллегой Дмитром Кулебой. Прошел митинг протеста болгар у посольства Украины в Софии 6 июня о котором Федеральное агентство новостей сообщило в статье «В Софии болгары выступили против украинского национализма».

Протесты болгар вскоре перешли границы страны и 21 июня состоялся митинг протеста у посольства Украины в Афинах, организованный движением «Оплот».

Сначала власти Украины были настроены довести уничтожение населенного болгарами района до конца. МИД этой страны даже прислал ноту протеста с возмущением «попыткой вмешательства иностранной державы во внутренние дела Украины». Однако в Болгарии все громче звучали призывы не только окончательно лишить Украину иллюзии о вступлении в ЕС и НАТО, но и, по примеру Венгрии, блокировать ее приглашение на все текущие мероприятия этих организаций, отменить облегченные условия трудоустройства украинских граждан в Болгарии в летний период и разрешение на открытие украинского культурного центра в Софии, ввести эмбарго на продажу оружия, прекратить лечение раненных украинских военнослужащих в Болгарии, повысить пошлины на украинские товары. Все это заставило Киев пересмотреть свою точку зрения.

В итоге не только был сохранен Болградский район, но и неделю назад было подписано соглашение между министерствами образования Украины и Болгарии, регламентирующее изучение болгарского языка на населенных болгарами территориях Одесской и Запорожской областей Украины. Ожидается открытие болгарской гимназии Одессы. Благодарность Болгарии за поддержку выразил лидер украинских болгар и депутат Верховной рады Антон Киссе. Новость о победе в настоящее время передают болгарские СМИ и комментируют политики. Победа Болгарии является вдохновляющим примером для остальных национальных диаспор, страдающих от действий нынешних националистических властей Украины.