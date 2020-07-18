Подольская напугала фанатов лысой головой

Москва, 18 июля. Супруга Владимира Преснякова, певица и бывшая участница «Фабрики звезд» Наталья Подольская поразила поклонников. Люди привыкли к ее длинным волосам. Однако недавно она решилась на радикальные перемены, продемонстрировав свой внешний вид на фотографии в Instagram. Некоторые решили, что у певицы серьезные проблемы со здоровьем.

Несколько дней назад девушка опубликовала кадр, где запечатлена с ножницами, ее волосы стали короче. Под фото она написала о своем желании меняться.

Однако этого ей показалось мало. Подольская решила полностью избавиться от волос на голове. Фотографию своего нового стиля она снабдила комментарием: «Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен».

Некоторые подписчики стали оскорблять ее, намекая, что совсем без волос она выглядит не совсем как человек.

«Где маска, яйцеголовый микрофон», — отреагировал комментатор.

Несколько фанаток констатировали, что никогда бы не позволили своим родственникам пойти на такой шаг.

«Девчонки, вы что с ума посходили?! Внучка моя тоже советует, не подстричься ли налысо!!! Вы что, с жиру беситесь?» — выразила возмущение подписчица.

«Ну да, ну да, но если бы моя дочь такое сделала, не избежать ей моего веника! Такие волосы, как жаль!» — выразила мнение другая девушка.

По словам некоторых, глядя на фото, они заподозрили смертельный недуг у Подольской.

«По мне — это перебор. В начале подумала, что Наталья заболела», — написала комментатор.

«Такие перемены бывают, когда человек смертельно болен», — выразила аналогичное мнение другая подписчица.

Нашлись и те, кто поддержал такое смелое изменение имиджа.