Подольская напугала фанатов лысой головой

Москва, 18 июля. Супруга Владимира Преснякова, певица и бывшая участница «Фабрики звезд» Наталья Подольская поразила поклонников. Люди привыкли к ее длинным волосам. Однако недавно она решилась на радикальные перемены, продемонстрировав свой внешний вид на фотографии в Instagram. Некоторые решили, что у певицы серьезные проблемы со здоровьем.
Несколько дней назад девушка опубликовала кадр, где запечатлена с ножницами, ее волосы стали короче. Под фото она написала о своем желании меняться.
Однако этого ей показалось мало. Подольская решила полностью избавиться от волос на голове. Фотографию своего нового стиля она снабдила комментарием: «Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен».
Некоторые подписчики стали оскорблять ее, намекая, что совсем без волос она выглядит не совсем как человек.
«Где маска, яйцеголовый микрофон», — отреагировал комментатор.
Несколько фанаток констатировали, что никогда бы не позволили своим родственникам пойти на такой шаг.
«Девчонки, вы что с ума посходили?! Внучка моя тоже советует, не подстричься ли налысо!!! Вы что, с жиру беситесь?» — выразила возмущение подписчица.
«Ну да, ну да, но если бы моя дочь такое сделала, не избежать ей моего веника! Такие волосы, как жаль!» — выразила мнение другая девушка.
По словам некоторых, глядя на фото, они заподозрили смертельный недуг у Подольской.
«По мне — это перебор. В начале подумала, что Наталья заболела», — написала комментатор.
«Такие перемены бывают, когда человек смертельно болен», — выразила аналогичное мнение другая подписчица.
Нашлись и те, кто поддержал такое смелое изменение имиджа.
«Меняйся Наташа, все отлично!» — оценила фанатка.