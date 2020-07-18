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Подольская напугала фанатов лысой головой

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Подольская напугала фанатов лысой головой

Москва, 18 июля. Супруга Владимира Преснякова, певица и бывшая участница «Фабрики звезд» Наталья Подольская поразила поклонников. Люди привыкли к ее длинным волосам. Однако недавно она решилась на радикальные перемены, продемонстрировав свой внешний вид на фотографии в Instagram. Некоторые решили, что у певицы серьезные проблемы со здоровьем.

Несколько дней назад девушка опубликовала кадр, где запечатлена с ножницами, ее волосы стали короче. Под фото она написала о своем желании меняться.

Однако этого ей показалось мало. Подольская решила полностью избавиться от волос на голове. Фотографию своего нового стиля она снабдила комментарием: «Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен».

Подольская напугала фанатов лысой головой

Некоторые подписчики стали оскорблять ее, намекая, что совсем без волос она выглядит не совсем как человек.

«Где маска, яйцеголовый микрофон», — отреагировал комментатор.

Несколько фанаток констатировали, что никогда бы не позволили своим родственникам пойти на такой шаг.

«Девчонки, вы что с ума посходили?! Внучка моя тоже советует, не подстричься ли налысо!!! Вы что, с жиру беситесь?» — выразила возмущение подписчица.

«Ну да, ну да, но если бы моя дочь такое сделала, не избежать ей моего веника! Такие волосы, как жаль!» — выразила мнение другая девушка.

По словам некоторых, глядя на фото, они заподозрили смертельный недуг у Подольской.

«По мне — это перебор. В начале подумала, что Наталья заболела», — написала комментатор.

«Такие перемены бывают, когда человек смертельно болен», — выразила аналогичное мнение другая подписчица.

Нашлись и те, кто поддержал такое смелое изменение имиджа.

«Меняйся Наташа, все отлично!» — оценила фанатка.

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