Россиянам напомнили о новой выплате в 6,5 тысячи рублей

Москва, 18 июля. Россияне начали получать новую выплату от государства, заявления на субсидию принимаются с 15 июля. Постановление об этой выплате премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в начале июля.

Новую субсидию могут оформить предприятия малого и среднего бизнеса, деятельность которых связана с контактом с людьми. Например, заявление на выплату могут подать гостиницы, предприятия общепита, салоны красоты, химчистки или владельцы спортивного бизнеса. Деньги выдаются государством на мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Эти средства предприятие должно потратить, например, на дезинфекцию.

Выплата производится в несколько этапов. Сначала владелец бизнеса получает 15 тысяч рублей, затем перечисляются по 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника. Тем предпринимателям, у которых в штате нет работников, положена только субсидия в 15 тысяч рублей.

Подать заявление на субсидию можно через личный кабинет налогоплательщика в период с 15 июля по 15 августа. При этом выплата не выдается компаниям, проходящим процедуру ликвидации или банкротства, а также организациям, которые имеют долги по налогам более трех тысяч рублей.

Ранее стало известно, что россияне могут рассчитывать на три детских пособия в августе. Выплаты были введены в рамках поддержки семей с детьми в условиях распространения коронавируса.