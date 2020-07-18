В ПФР предложили пенсионерам сделать выбор между доплатой и соцуслугами

Москва, 18 июля. Пенсионный фонд РФ (ПФР) призвал российских пенсионеров выбрать между социальными льготами и денежными выплатами.

Эксперты пояснили, что пенсионеры могут подать заявление об отказе в наборе социальных услуг на 2021 год до 1 октября. В данном случае речь идет о нескольких категориях граждан — лицах, имеющих степень инвалидности, участниках боевых действий и их родственниках, участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранах Великой Отечественной войны.

Эти граждане должны сделать выбор между социальными услугами и надбавками к пенсии. Размер выплаты составляет 1155,06 рубля. С 1 февраля этого года она была увеличена. В список социальных услуг входят путевки в санаторий, оплата проезда к месту лечения. Также в перечне льгот значится обеспечение некоторыми лекарственными препаратами.

В ПФР пояснили, что «сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую большинство льготников (например, инвалиды) получают вместе с пенсией».

«Соответственно, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например бесплатные лекарства, ее стоимость вычитается из ЕДВ. Если же выбрал социальную услугу в денежном выражении — ее стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией», — сообщили в ПФР.

В ПФР ранее рассказали о принципе начисления надбавок пенсионерам, трудовой стаж которых начался еще во времена СССР. Расчетный капитал при начислении ежемесячных выплат, которые действуют на 1 января 2020 года, будет повышен на 10%. А тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года, дополнительно начислят 1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год. Чтобы получать выплату за «советский стаж», нужно выполнить несколько условий.