В Boeing признали, что российский МС-21 изменит мировую промышленность

Москва, 18 июля. Руководитель американской компании Boeing в России Сергей Кравченко поделился мнением по поводу способности российского самолета МС-21 занять свою долю на мировом рынке.

Представитель авиастроительной фирмы допустил, что узкофюзеляжный сможет потеснить американского гиганта в сегменте пассажирских перевозок.

Топ-менеджер обратил внимание, что лайнер российского производства обладает уникальными особенностями. Он констатировал, что о создании подобного самолета думали в компании Boeing, но не решились. В России же сделали и добились успеха.

«Никто не делал узкофюзеляжный самолет этой размерности с композитным крылом. Мы рассматривали такую возможность, но не набрались смелости, а ОАК сделала», — прокомментировал Кравченко достижение российских конструкторов.

По мнению специалиста, сам факт появления такого самолета окажет влияние на производственный сектор в мире.

Он не сомневается, что российская разработка будет востребована не только на рынке государств — участников СНГ, но и в других странах. Сергей Кравченко предположил, что МС-21 не только займет достойное место в сектора авиаперевозок, но и простимулирует другие компании, создающие самолеты, быть лучше.

Добавим, что Boeing сейчас тестирует улучшенные версии самолетов 737 MAX. Ранее значительная часть авиакомпаний отказалась от использования этой модели авиалайнера.