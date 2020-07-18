В Германии назвали шантажом санкции США по «Северному потоку — 2»

Берлин, 18 июля. Жителей ФРГ возмутили санкции США в отношении всех участников проекта «Северный поток — 2». О реакции граждан Германии на ограничения Вашингтона пишет немецкое издание Handelsblatt.

«Германия называет такие действия шантажом, а американцев обвиняет в двуличии и пренебрежении суверенитетом других стран», — говорится в материале.

В частности, издание приводит слова представителя фракции СДПГ в Бундестаге по вопросам политики и экономики Бернда Вестпаля, который возмущен тем, как агрессивно американцы пытаются лоббировать интересы своего газового бизнеса в Европе.

«В конце концов, мы — равные партнеры. Я считаю, что это нападки на наш суверенитет», — подчеркнул Вестпаль.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики и генеральный директор компании Wilo Оливер Хермес назвал санкции Вашингтона против «Северного потока — 2» «попыткой шантажа для продвижения американских экономических интересов», пишет «ПолитПазл». Он также отметил, что своими действиями США нарушают принципы свободной и честной конкуренции.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС серьезно обеспокоен участившимися угрозами введения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».