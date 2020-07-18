Толкалина напугала фанатов снимком в образе ведьмы

Москва, 18 июля. Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина повергла в шок фанатов образом ведьмы.

Артистка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в мистическом образе. Фотография шокировала поклонников актрисы. На снимке запечатлено искаженное дикой гримасой лицо Толкалиной крупным планом. Кроме того, на фотографии у актрисы глаза неестественно цвета, а под ними черные потеки. При этом руки актрисы протянуты вперед, будто она пытается поймать будущую жертву.

«Пообнимаемся с утра?» — подписала снимок актриса.

Некоторые фанаты были шокированы снимком, задаваясь вопросом, зачем пугать доверчивых зрителей. Однако большая часть поклонников отнеслись с юмором к публикации, отметив, что актрисе удается сохранить свою естественную красоту даже в таком пугающем образе. Снимок Толкалиной также высоко оценил актер Гоша Куценко, который назвал коллегу «новым джокером».

«О! Да это новый Джокер!» — поделился впечатлением Куценко.

«На принцессу Нуалу из «Хеллбой-2» похожа», — признается yalloshka.

«Эти объятия бодрят, особенно их предвкушение», — отмечает lenasobolevskay.

«Жуть», — пишет alex171963.

«Обнимаю вас», — иронизирует sashaponizov.

«А все равно красивая! Пообнимаемся», — отмечает shipilov_ol.

«Очень страшно», — признается beautlady_67.

«Люба, вы ли это? Не узнаю вас в гриме», — пишет anna_nanny.

Ранее Любовь Толкалина опубликовала видео, снятое в ходе процедуры омоложения кожи, чем вызвала беспокойство со стороны своих поклонников. При этом фанаты посоветовали актрисе не злоупотреблять подобными процедурами.