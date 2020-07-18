Многодетным матерям объяснили, как получить досрочную пенсию

Москва, 18 июля. Многодетные матери могут начать получать страховые выплаты за несколько лет до наступления пенсионного возраста.

В ПФР объяснили, как это сделать. Женщины, которые воспитывают трех и более детей, имеют право выйти на страховую пенсию досрочно. До 2019 года это могли сделать россиянки, у которых пять и более детей. Сейчас можно выйти на пенсию на три года раньше — в 57 лет. Если у женщины четыре ребенка, то возраст выхода на пенсию составит 56 лет. А россиянки с пятью и более детьми могут оформить пенсию в 50 лет.

Но для того, чтобы оформить страховую пенсию, нужно соблюсти несколько важных условий. Во-первых, женщина должна воспитывать детей до восьмилетнего возраста. Во-вторых, у нее должен быть 15-летний стаж работы, в который помимо страхового периода могут входить и периоды ухода за детьми. И, в-третьих, необходимо определенное количество пенсионных коэффициентов, в этом году — 18,6 пенсионных коэффициентов.

Гражданок России предупреждают, что досрочный выход на пенсию не оформляется автоматически. Женщины должны заранее собрать и предоставить в отделение Пенсионного фонда все необходимые документы, в том числе свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие трудовой стаж.

Напомним, для ряда женщин предусмотрен дополнительный бонус, получить который могут только гражданки РФ.

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) ранее рассказали, что российские пенсионеры, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут увеличить выплаты после перерасчета. Есть несколько действенных способов, которые позволят увеличить пенсионные выплаты. Речь идет об официальном трудоустройстве и «белой» зарплате. Эти два фактора оказывают весомое влияние на формирование суммы пенсии — количество пенсионных баллов.