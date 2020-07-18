Готический собор святого Петра и Павла загорелся во Франции

Москва, 18 июля. Пожар вспыхнул в кафедральном соборе святого Петра и Павла во французском городе Нанте. К месту чрезвычайного происшествия направляются спасатели. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По имеющейся информации, пожар начался в соборе приблизительно в 7.30 (по местному времени). О причинах возгорания не сообщается. К месту происшествия направляются пожарные бригады, сообщает экстренная служба департамента Атлантическая Луара. Спасатели призывают горожан не подходить к месту ЧП.

По данным радиостанции France Bleu, на месте возгорания работают порядка 60 пожарных и шесть единиц спецтехники. Вокруг места происшествия выставлено оцепление.

Напомним, что собор святого Петра и Павла является одной из крупнейших готических церквей во Франции. Его строительство началось в XV веке и длилось 457 лет.