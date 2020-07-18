Россияне смогут устраиваться на работу по электронной трудовой книжке

Москва, 18 июля. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках. С документом в таком формате россияне с 1 января следующего года смогут устраиваться на работу.

Граждане смогут получить доступ к своим трудовым книжкам в личных кабинетах портала Госуслуг и Пенсионного фонда РФ. Документ также будет доступен через мобильные приложения этих ресурсов.

Кроме того, сведения в виде выписки можно будет получить через МФЦ, ПФР и с последнего места трудоустройства, сообщает пресс-служба кабмина.

Стоит отметить, что с начала нынешнего года сведения о трудовой деятельности гражданина РФ заносятся в электронную базу.

До 31 октября 2020 года работодатель должен сообщить сотрудникам о том, что их трудовая книжка может вестись в двух форматах. До конца этого года работник должен уведомить работодателя о том, какой формат — электронный или бумажный — он выбирает. Если гражданин предпочтет электронный формат, то бумажный документ ему возвращают.