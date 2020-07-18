Собянин назвал сумму доходов Москвы от туризма

Москва, 18 июля. Российские путешественники приносят около 60–70% налоговых поступлений от туризма в столичный бюджет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в совокупности от туристической отрасли Москва получает около 120 миллиардов рублей в год. Сюда входят только налоги, причем как от российских, так и от иностранных туристов.

«Очень сложно разделять эти потоки, но я думаю, что все равно процентов 60–70 доходов от российских туристов. Их и больше было, и на самом деле, русский турист любит погулять не хуже, чем китаец», — отметил Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

Также мэр Москвы рассказал, когда в столицу вернутся иностранные туристы. По прогнозу градоначальника, путешественники из других стран смогут посетить российскую столицу осенью или зимой. При этом Собянин подчеркнул, что в текущем году иностранных гостей в Москву приедет гораздо меньше, чем обычно.

Ранее Сергей Собянин заявил, что уже более 60% москвичей обладают коллективным иммунитетом к коронавирусу. По словам мэра, такая же доля населения сформировала иммунитет и в Нью-Йорке. При этом Собянин подчеркнул, что американский город прошел пик заболеваемости всего за месяц, из-за чего система здравоохранения не справилась с нагрузкой. В Москве же удалось сгладить пик и растянуть процесс на три месяца.