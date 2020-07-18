Врачи не поверили Фадееву, похудевшему на 100 кг без операции

Москва, 18 июля. Продюсер Максим Фадеев в июне удивил поклонников фотографией со своим достижением. Он предстал перед ними сильно похудевшим и подчеркнул, что сбросил 100 килограммов без операции. Диетолог Алексей Ковальков не поверил известной творческой личности.

Он напомнил, что Фадеев назвал воду в качестве основного фактора для похудения. Врач считает почти невозможным сбросить 100 килограммов за полгода без вреда для организма. При его питании проблематично будет это сделать и за год.

«Всегда наступает так называемое плато: это период, когда вы меньше едите, но вес стоит на месте. В это время организм приспосабливается к обстоятельствам, меняя обмен веществ. И выйти из этого плато можно только с помощью загрузочных дней. Мы, врачи, знаем, как это делать, но самостоятельно справиться с этим невозможно», — озвучил мнение специалист.

Алексей Ковальков предположил, что после такой потери веса Фадеев должен был сделать «пластику». Он отметил, что, сбросив 100 килограммов, у него в противном случае должны остаться излишки кожи, которые не реально не заметить, ведь речь идет почти о 18 килограммах.

Диетолог Алексей Калинчев подчеркнул, что при такой степени ожирения не получится самостоятельно похудеть даже за год. Он пояснил, что тут дело не в диете, нужна помощь нескольких специалистов. Процесс будет занимать годы.

«Главным образом потому, что в его основе лежит расстройство пищевого поведения и лечить такое ожирение можно только с помощью психотерапевтов (поскольку причина такого ожирения — в голове) и эндокринологов», — считает врач.

По его мнению, экстремальное похудение возможно после операции по уменьшению желудка. Кроме того, потребуется вмешательство хирурга и для того, чтобы убрать излишки растянувшейся кожи.

Специалист добавил, что худеть надо под наблюдением врачей, однако никто из медиков не одобрит процесс сброса 100 килограммов за полгода. Эксперт негативно отнесся к тому факту, что публичная личность рекламирует такой способ худеть.

Ранее эксперт по снижению веса и сжиганию жира Станислав Милославский прокомментировал тренировки по бегу и процесс похудения, которые позволили Фадееву похудеть в два раза, пишет «Вечерняя Москва».