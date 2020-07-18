Сестру Жанны Фриске перепутали со знаменитой звездой из-за прически

Москва, 18 июля. Сестра умершей российской певицы Жанны Фриске — Наталья — поделилась с поклонниками через Instagram своей фотографией, на которой она изброжена с кудряшками. По мнению фанатов, она становится очень похожей на сестру. Некоторые даже перепутали девушку со знаменитой певицей.

Под постом Натальи, которая на 12 лет младше своей звездной сестры, возбужденные поклонники не ограничились стандартными комментариями в виде «сердечек», «огонь» и «супер».

Один из фанатов считает, что не нужно сравнивать двух девушек. По его мнению, некоторые осознанно ищут сходство, хотя его особо нет.

«Не нужно сравнивать Наталью с Жанной, они очень разные. Да, есть сходство в глазах, не более. И жизни у них разные, потому что каждый человек индивидуален. Я вообще не вижу, чтобы сестра чем-то копировала Жанну. Мы видим то, что хотим видеть, или то, что себе напредставляли», — выразил мнение комментатор.

Нашелся и тот фанат, который посчитал, что Наталья немного меняет имидж, чтобы походить на сестру.

«От того, что ты поменяешь свою личину, ты не станешь Жанной», — так выразил свою злость подписчик.

Другой фанат посоветовал не обращать внимание на негатив, отметив отличный образ девушки.

«Вы очень красивая и образ как надо! Не обращайте внимание, что там пишут фолловеры, все у вас будет хорошо!» — пожелал поклонник.

Стоит отметить, что уже не в первый раз подписчики подчеркивают сходство Натальи с Жанной Фриске.

Добавим, что ранее общественность жестко раскритиковала младшую сестру за исполнение песни Жанны Фриске на свадьбе.