Москва, 18 июля. В России зарегистрировали 6234 новых случая коронавируса за минувшие сутки, общее число выявленных случаев возросло до 765 437. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением вируса.

Новые случаи были выявлены в 84 регионах РФ. Больше всего носителей вируса за сутки зарегистрировали в Москве (578), Свердловской области (259) и в Ханты-Мансийском АО (247). В первую десятку по количеству новых случаев вошли Санкт-Петербург (238), Нижегородская область (205), Алтайский край (201), Иркутская область (188), Ямало-Ненецкий АО (182), а также Московская (173) и Мурманская (162) области.

В оперативном штабе уточнили, что 24,4% выявленных за сутки носителей не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, число выздоровевших за сутки пациентов составило 7490 человек, что превышает количество новых случаев. За весь период наблюдений вылечились 546 863 человека с коронавирусом.

Также в оперштабе сообщили, что за минувшие сутки было зафиксировано 124 летальных исхода. Общее число смертельных случаев составляет 12 247.

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