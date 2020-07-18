Названы сроки второй волны коронавируса в России

Москва, 18 июля. Вторая волна коронавирусной инфекции нового типа ожидается осенью, считает главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

По его словам, вторая волна ожидается наравне с другими респираторными заболеваниями, однако она будет слабее первой.

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — назвал сроки начала второй волны коронавируса Владимир Чуланов.

Он добавил, что многие приобрели иммунитет к коронавирусу. Также, по словам Чуланова, граждане начали серьезнее относиться к рекомендуемым мерам профилактики и предупреждениям.

«Появился опыт профилактических мероприятий», — добавил эксперт.

Владимир Чуланов ранее предупредил, что массовые скопления людей повышают риск возникновения второй волны коронавируса. По его словам, есть три фактора, влияющие на возникновение второй волны COVID-19 — это наличие источника инфекции, восприимчивого организма и условий для передачи коронавирусной инфекции.

Напомним, вспышка COVID-19 произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Коронавирусная инфекция нового типа стремительно распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией COVID-19 в марте 2020 года. Страны, где были выявлены случаи заболевания вирусом, приняли ряд превентивных мер. Это касается и России. Сейчас в субъектах страны поэтапно снимают ограничения, исходя из эпидемиологических данных.