Онколог назвал эффективный метод лечения онкобольной Заворотнюк

Москва,18 июля. Доктор медицинских наук Константин Титов считает, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк, которая борется со страшным недугом, может спасти удаление глиобластомы.

«Основной метод лечения — это удаление глиобластомы, потом проводится лучевая терапия и дальше еще проводят курсы химиотерапии, потому что глиобластома часто рецидивирует, и в мозге может быть несколько фокусов глиобластомы», — назвал эффективный метод лечения актрисы в беседе с корреспондентом издания iReactor заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН Константин Титов.

С его точки зрения, 49-летнюю актрису может спасти противоопухолевая вакцинотерапия и вирусная терапия. Онколог добавил, что методы лечения рака выбираются в зависимости от многих факторов, в том числе от соматического статуса пациента, морфологических и биологических особенностей и распространенности опухоли.

Напомним, летом прошлого года в СМИ появилась информация о том, что у артистки Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Сообщалось, на начальной стадии лечения актриса впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако эту информацию позже опровергли родственники Заворотнюк.

Незадолго до появления сообщений о страшном недуге Заворотнюк призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.Многие специалисты считают, что именно эта процедура спровоцировала развитие онкологического заболевания. Нумеролог Евгения Белова считает, что актриса нарушила законы природы, родив третьего ребенка.

Звезда сериала «моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк вернулась из больницы в шикарный загородный дом, пишут некоторые издания. Однако официальной информации нет. В трехэтажном особняке, стоимость которого составляет несколько миллионов долларов, она находится под присмотром специалистов и супруга, фигуриста Петра Чернышева.