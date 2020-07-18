Иосифу Пригожину угрожают расправой из-за квартиры его бывшей жены

Москва, 18 июля. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему угрожают расправой представители организации, отсудившей квартиру у его первой жены. Однако Пригожин пообещал разобраться с людьми, которые хотят оставить его первую семью без жилья.

Ранее СМИ сообщили, что бывшая супруга продюсера Елена Соколова задолжала около четырех миллионов рублей по договору финансовой аренды. В результате организация, предоставившая кредит под огромные проценты, подала в суд и выиграла его. Соколова, дочь и сын продюсера, а также 82-летняя мать бывшей жены Пригожина лишились единственного жилья.

Продюсер рассказал, что не оправдывает экс-супругу, взявшую займ под 40% годовых, однако Пригожин крайне возмущен действиями микрофинансовой организации, которая, по его словам, занимается «бандитизмом и рейдерством».

«Я уже обращался в правоохранительные органы, чтобы там взяли на контроль ситуацию, связанную с моей бывшей тещей. <…> Понимаете, человека, который отработал в Советском Союзе и имеет большой стаж, которому 82 года, выкинули на улицу. Вы такое видели в этой жизни?» — негодует продюсер.

Также Пригожин рассказал, что уже успел лично встретиться с представителями фирмы, выдавшей займ его бывшей супруге.

«Эти люди, с которыми я встречался по поводу ситуации с квартирой и вел переговоры, угрожали мне расправой, мол, у них есть связи в органах МВД. <…> У меня ощущение, что мы вернулись в 90-е годы», — возмутился продюсер в интервью изданию WomanHit.ru.

Пригожин также рассказал, что не знает, где сейчас живет его первая семья, но отметил, что дочери Данае он снимает квартиру. Кроме того, по словам продюсера, микрофинансовая организация еще не забрала недвижимость.

«Даже если ее заберут — пусть не надеются: придет время — я верну все это назад, а они будут сидеть в тюрьме. <…> Их угрозы я для себя на пленку записал и однозначно приду к ним в камеру навестить», — заявил Пригожин.

Подводя итог, продюсер предостерег граждан, отметив, что микрофинансовая организация промышляет по всей Москве. Пригожин подчеркнул, что в подобную ситуацию может попасть кто-угодно — чья-то мама или бабушка.