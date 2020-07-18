Центр кибербезопасности Великобритании обвинил Россию в попытках украсть данные о разработке вакцины против коронавируса у США, Канады и Соединенного Королевства. Центр заявил, что «группа занимающаяся кибершпионажем», совершала нападения на различные организации, связанные с разработкой вакцины, и «почти наверняка» имеет отношения с Россией.

Англосаксы действуют в своем репертуаре. Используя тему коронавируса, они пытаются извлечь выгоду. А выгода в том, что им нужно прикрыть явный провал действующей власти в борьбе с коронавирусом. Количество заболевших и умерших больше, чем в любой другой стране. И чтобы как-то отвлечь взгляд обывателя от собственной внутренней действительности и увести в сторону, они очень часто используют другие страны. В данном случае роль «зла», которое похитило вакцину от коронавируса, получила Россия. До этого роль «зла» выполнял Китай, сейчас — уже Российская Федерация.

Хотелось бы сказать, что наша страна к пандемии коронавируса подошла, понимая, насколько серьезна это угроза. И наша страна по призыву Владимира Путина сплотилась, мы, может, и находились на самоизоляции, но это и послужило сплочением нашей страны. Первый этап мы преодолели с наименьшими потерями.

Одновременно с этим боролись с пандемией и медики. Нужно поклониться врачам, которые были в первом эшелоне в этой войне против пандемии. Россия также вела поиски той вакцины, которая позволила бы как можно быстрее победить этот вирус. И те доклады, которые предоставило министерство здравоохранения, говорят о том, что наши ученые и медики как раз изобрели эту вакцину и сейчас идут ее испытания. Разговоры о том, что Россия что-то украла, сводятся к тому, чтобы свой собственный неуспех переложить на «страну-злодея».