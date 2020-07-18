Глава МИД Китая заявил о потере США «разума и доверия»

Пекин, 18 июля. Власти Китая крайне недовольны тем, как Соединенные Штаты ведут себя на международной арене. Глава китайского МИД Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым сделал громкое заявление о том, что США лишились доверия, нравственности и разума.

Представитель Китая подчеркнул, что американцы предпочитают часто обвинять в чем-то другие страны, ситуацию с пандемией Вашингтон использует для «очернения» репутации некоторых государств. Ван И отметил, что деструктивная политика Штатов приводит к созданию очагов напряженности в мире.

«Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие», — выразил мнение глава китайского МИД.

Руководитель министерства подчеркнул политический эгоизм США на международной арене. Он констатировал, что Вашингтон всеми силами насаждает свое мнение окружающим.

Ван И считает, что в отношениях с Китаем американцы следуют принципам холодной войны, обостряют и провоцируют, пытаются подогнать идеологию под двустороннее противостояние.

Отмечая факт нарушения международных норм, министр заверил, что Пекин продолжит защищать интересы и суверенитет государства.

Глава министерства высказался за наращивание российско-китайских отношений. Их уровень должен стать выше, отметил Ван И. Он также призвал к активному взаимодействию с теми странами, которые придерживаются «объективной и справедливой позиции».

Напомним, что Вашингтон не согласен с политикой Китая в Гонконге. В США в связи с этим был принят пакет антикитайских санкций. Власти КНР подчеркнули, что Штаты вмешиваются во внутреннюю китайскую политику, поэтому последуют ответные меры. Тем не менее Пекин не хочет со своей стороны обострять пока отношения, надеясь, что власть в США поменяется.