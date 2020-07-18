Онколог назвал специю, препятствующую росту раковых клеток

Москва, 18 июля. Куркума является хорошим противовоспалительным средством и препятствует росту раковых клеток в организме. Об этом заявил онколог Иван Карасев на своей странице в социальной сети.

По словам медика, эту специю стоит включить в свой рацион, потому что она останавливает ангиогенез и ускоряет процесс гибели раковых клеток. Карасев подчеркнул, что ученые лабораторно доказали, что куркума снижает рост опухоли и усиливает эффект химиотерапии. Эксперт рассказал, что усваивание куркумы в организме происходит в том случае, если смешать ее с черным перцем.

Специалисты советуют употреблять по одной чайной ложке этого продукта в сутки. Карасев отметил, что использовать необходимо исключительно органическую куркуму.

«Отмечу такой момент, покупая дешевую куркуму в магазине, вы получаете примерно 20% чистого продукта из 100%», — рассказал Карасев.

Онколог посоветовал использовать специю для приготовления полезного утреннего напитка. Нужно добавить в стакан теплой воды сантиметровый кусочек имбиря, половину лимона, щепотку черного перца и по одной чайной ложке меда и куркумы.

Во время приготовления напитка можно использовать блендер, соковыжималку или просто нарезать ингредиенты небольшими кусочками.