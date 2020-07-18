Пугачева назвала «нахальством» хит Игоря Крутого

Москва, 18 июля. Композитор Игорь Крутой известен тем, что его песни исполнял с десяток российских звезд, одной из которых была Алла Пугачева. Несмотря на то, что некоторые песни стали хитами в стране, есть одна композиция, которую Пугачева назвала «нахальством».

Крутой опубликовал в Instagram архивное видео, на котором популярная певица исполняла песню «Живи спокойно, страна». Запись позволяет услышать и мнение Пугачевой об этой песне, которая использовала такие слова, как «ужас» и «нахальство».

«Это такое нахальство, это ужас какой-то!» — прокомментировала Пугачева.

Стоит отметить, что композитор не ожидал, что Пугачева будет исполнять эту композицию.

«Каково же было мое удивление, когда буквально на следующий день перезвонила Алла и сказала, что уже вечером будет снимать эту песню в Новогоднем огоньке на РТР», — написал композитор.

Однако не стоит думать, что композиция реально была плохой. Наоборот, Пугачева посчитала, что песня была отличной, просто композиция «слишком возвышает артиста».

Добавим, что Алла Пугачева уже вряд ли будет радовать публику своими концертами. Участник «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов заявил ранее, что певица уже не вернется на большую сцену, выступления возможны на каких-то мероприятиях.