Режиссеры «Мстителей» снимут самый дорогой фильм в истории Netflix

Москва, 18 июля. Режиссеры популярной серии фильмов про «Мстителей» намерены снять шпионский триллер, который будет самым дорогим в истории американской развлекательной компании Netflix.

Режиссеры Энтони и Джо Руссо, которые работали над созданием кинофильма «Мстители: Финал», будут сотрудничать со сценаристами Кристофером Маркусом и Стивеном Макфили. Известно, что в картине снимется американский актер Крис Эванс, мировую известность которому принесла роль Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel.

Главная роль в фильме досталась актеру Райану Гослингу. Уже появились некоторые детали его сюжета. Называться новая картина будет «Серый человек». Ее сюжет построен вокруг бывшего сотрудника ЦРУ, который работает «внештатным» киллером. Триллер основан на одноименном романе писателя Марка Грини.

Отмечается, что новый фильм будет самым масштабным кинопроектом Netflix за всю историю стримингового сервиса. Его бюджет составит более 200 миллионов долларов.

В марте сообщалось, что в Чехии из-за пандемии коронавируса были приостановлены съемки мини-сериала сервиса Disney+ «Сокол и Зимний Солдат». Производство фильма переместилось в Чехию после нескольких месяцев съемок в Атланте, штат Джорджия. Из-за распространения нового вируса студия Marvel пересмотрела планы и отменила съемки.

Ранее Netflix опубликовал список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу на его платформе в отдельных странах в период 2015-го по 2020 год. В «черном списке» девять пунктов. К примеру, во Вьетнаме находится под запретом картина Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», а в Сингапуре «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. В Саудовской Аравии запретили демонстрировать один из эпизодов сериала «Патриотический акт с Хасаном Минхаджем» с участием актера и сценариста Хасана Минхаджа, критикующего саудовское правительство за убийство журналиста Джамала Хашогги.