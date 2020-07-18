Bloomberg сообщил о намерениях Китая обрушить цены на нефть

Пекин, 18 июля. Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обрушению цен на черное золото. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, весной Пекин закупил рекордное количество нефти по низкой цене, а сейчас начал его продавать. По данным Bloomberg, около миллиона баррелей у КНР уже приобрели покупатели, которым сырье обычно поставляли Африка или Ближний Восток.

Нефть из китайских резервов начала поступать на рынок как раз в момент подготовки к наращиванию добычи участниками сделки ОПЕК+. При этом Bloomberg уточняет, что Шанхайская международная энергетическая биржа не планировала становиться региональным поставщиком нефти, а торговлю фьючерсами КНР запустил для популяризации юаня.

Ранее агентство писало, что китайские государственные нефтяные компании ведут переговоры о создании группы для осуществления совместных закупок сырой нефти. Создание единого покупателя черного золота поможет китайским компаниям избежать ценового противостояния между собой. Кроме того, будут усилены позиции компаний из КНР в переговорах с производителями сырья. Предполагается, что совместная группа станет крупнейшим покупателем нефти в мире. На первоначальном этапе альянс планирует закупать сорта российской и африканской нефти.