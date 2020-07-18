Бразильские врачи призвали отказаться от гидроксихлорохина при борьбе с COVID-19

Москва, 18 июля. Бразильские врачи рассказали, стоит ли использовать гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции нового типа.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн. За весь период с начала пандемии COVID-19 выздоровели более 7,8 млн пациентов. Наибольшее число зараженных выявлено в США (более 3,6 млн), Бразилии (около 2 млн) и Индии (1 млн).

В официальном заявлении бразильского общества инфектологии говорится, что именно этот препарат принимает президент страны Жаир Болсонару. Он считает, что гидроксихлорохин ему помогает в борьбе с инфекцией. Врачи назвали лекарство, от которого нужно отказаться при коронавирусе.

«Необходимо срочно изъять гидроксихлорохин из лечения на любой фазе COVID-19», — заявили врачи.

Ученые призвали министерство здравоохранения пересмотреть политику лечения пациентов с коронавирусом и отказаться от данного препарата. Они считают, что не нужно тратить государственные средства на средство, которое не приносит эффекта. Кроме того, согласно заявлению экспертов, гидроксихлорохин вызывает побочные эффекты.

Коронавирусная инфекция нового типа стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 во всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания вирусом, приняли ряд превентивных мер для предотвращения распространения заболевания. РФ также ввела в регионах ряд ограничений. Сейчас их начали поэтапно снимать.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания «Р-Фарм» договорилась о производстве в России вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведским предприятием AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. «Р-Фарм» планирует поставлять препарат в 30–50 государств. Как сообщил глава совета директоров российской компании Алексей Репик, речь идет о странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.