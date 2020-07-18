Специалист объяснил, как распознать телефонного мошенника

Москва, 18 июля. Если во время телефонного разговора с незнакомцем вы распознали мошенника, то обязательно пригрозите ему полицией, иначе число звонков от лица сомнительных организаций на ваш номер лишь возрастет. Об этом в беседе с информагентством «Прайм» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, чтобы обезопасить себя от афериста в телефонном разговоре или в переписке, прежде всего необходимо определить, что это действительно мошенник.

«Аферисты, как правило, действуют в тех сферах, где нечетко разъяснена государственная или бизнес-услуга. Речь идет о популярной услуге, которая заинтересует всех», — объясняет Щельцин.

Обычно злоумышленники просят уточнить персональные или платежные данные от лица банков или государственных органов. Щельцин рекомендует подвергать сомнению любые нестандартные и некачественные формы коммуникации с подобными организациями.

«Если вы привыкли переводить деньги через мобильные приложения, и вам поступает звонок с непонятного номера, лучше подвергните сомнению этот звонок, попросите уточнить ваши данные максимально детально», — резюмирует специалист.

Ранее эксперты назвали способы, которые помогут обезопасить установленный на смартфон мобильный банк. Специалисты сходятся во мнении, что антивирусные программы, двухфакторная аутентификация и соблюдение правил цифровой гигиены эффективно противостоят сетевым и телефонным мошенникам.