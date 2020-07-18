Четыре человека пострадали при хлопке газа в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 18 июля. Двое взрослых и двое детей пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Инцидент произошел в городе Баксан на улице свободы 18 июля. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 06.25. Уточняется, что газовоздушная смесь взорвалась в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного жилого дома. После хлопка начался пожар, его площадь составила 200 квадратных метров.

«Проводилась эвакуация жильцов в количестве 15 человек», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

При хлопке газа пострадали двое взрослых 1960 и 1963 годов рождения, а также двое детей 2013 и 2017 годов рождения. Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу Нальчика и в центральную больницу Баксана.

В МЧС отметили, что при пожаре никто не погиб. Огонь был потушен в 07.10. К ликвидации пожара привлекались 16 человек и четыре единицы техники. Причины происшествия пока устанавливаются.

Ранее сообщалось о хлопке газа, произошедшем в жилом доме в Кировской области. В результате происшествия погиб один человек.