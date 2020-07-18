Психологи рассказали о видах стресса у россиян на фоне коронавируса

Москва, 18 июля. Жители России испытывают различные виды стресса при выходе из пандемии коронавируса в зависимости от субъективного восприятия угрозы. Об этом «Российской газете» рассказали специалисты Института психологии РАН.

Ученые выделили пять видов отношения к коронавирусу: «биотерроризм», «стихийное бедствие», «синдром Чернобыля», «возвращение с войны» и «фейк». Старший научный сотрудник Института психологии РАН Юлия Быховец говорит, что у людей наблюдается подавленность и депрессия после продолжительного карантина. Также у некоторых пациентов появляется болезненное желание во всем разобраться.

«Отсюда сравнение вируса с радиационным заражением личности «как в Чернобыле» или со слепотой терроризма. Даже вездесущие конспирологические объяснения — тоже своего рода «слепая мишень» из-за чувства беспомощности», — объясняет специалист.

Психологи выделяют три группы убеждений, противостоящих стрессу. Первая группа отличается недоверием к социальным институтам и катастрофичностью сознания. Вторые — стабилизаторы, чей консерватизм способствует мобилизации общества. Третьи — адаптируются к угрозам через рост терпимости и доверия. Ученые подчеркивают, что победить стресс помогут социальное доверие, забота о людях и вера.

Ранее стало известно, что специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России за три месяца работы помогли более чем 10 тыс. человек. Психологи принимали участие в работе горячей линии «Мы вместе», запущенной на фоне пандемии коронавируса. Большинство людей обращалось к психологам со страхами и переживаниями о своем здоровье и здоровье близких людей.