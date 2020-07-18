Россияне смогут получить до 15,6 тысячи рублей за занятия спортом

Москва, 18 июля. Сумма, с которой в будущем россияне смогут вернуть налоговый вычет за занятия спортом, составит до 120 тысяч рублей. Об этом рассказали в Минфине РФ.

Налоговый вычет — это, по сути, возврат уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или освобождение от его уплаты на определенный период. Сейчас в Налоговом кодексе РФ предусмотрено пять видов социальных налоговых вычетов по НДФЛ: по расходам на благотворительность, обучение, лечение и медикаменты, пенсионное страхование и страхование жизни, а также по затратам на накопительную часть трудовой пенсии. Теперь же этот список предлагается дополнить спортивными занятиями. Как заявлял ранее глава Минспорта Олег Матицын, изменения будут утверждены до конца 2020 года.

Максимальная сумма, за которую можно получить вычет по совокупным расходам на указанные виды, составляет 120 тысяч рублей. Размер вычета — 13% от данной суммы, то есть, россиянин, который платит НДФЛ, может вернуть до 15,6 тысячи рублей.

«Предлагаемый социальный налоговый вычет (за занятия спортом. — Прим. ФАН) будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период по НДФЛ, в совокупности с другими соответствующими социальными вычетами по НДФЛ, установленными Налоговым кодексом РФ», — сообщили в пресс-службе Минфина «Российской газете».

Также в ведомстве отметили, что законопроект о спортивном вычете уже находится на рассмотрении правительства. При этом данная инициатива является сопутствующей, поскольку сначала необходимо определить понятие «физкультурно-оздоровительная услуга» в законе о физической культуре и спорте. Кроме того, в Минфине подчеркнули, что введение нового типа налогового вычета поспособствует росту числа россиян, занимающихся спортом в специальных условиях.

Ранее в Госдуме РФ предложили раздавать россиянам ваучеры на бесплатные занятия спортом. Авторы инициативы считают, что это поможет простимулировать спрос на услуги из сферы фитнеса.