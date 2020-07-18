В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать россиянам в августе

Москва, 18 июля. Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» сообщила, что на большей части страны погода в августе будет в пределах климатической нормы.

По ее словам, август теплее обычного ожидается на севере Западной Сибири.

Прохладнее обычного будет на юге европейской части России — в Краснодарском и Ставропольском краях, а также на Северном Кавказе и на Нижней Волге. В этих регионах температура будет в пределах 30 градусов тепла. Паршина отметила, что прохладным может быть август и на Алтае.

В столичном регионе следующий месяц будет в пределах климатической нормы. Средняя температура в Москве будет составлять 20-25 градусов тепла.

В северо-западной части России также будет умеренная температура — от 19 до 24 градусов тепла. Похожая погода прогнозируется и на севере Поволжья.

«В конце августа в центральных регионах страны могут быть ранние заморозки. Но в последние годы этого практически не наблюдалось. Наоборот, август был достаточно теплым, как и начало сентября», — отметила Паршина.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее говорил, что вторая половина лета будет жаркой, но неоднородной. По его словам, синоптики прогнозируют продолжительный бархатный сезон на российских курортах, вплоть до начала октября. До этого Вильфанд сообщал, что аномальная жара до 40 градусов может прийти в Челябинскую, Тюменскую, Свердловскую и Курганскую область.