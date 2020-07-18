Оттава, 18 июля. Неизвестные сделали надпись на кенотафе (символический надгробный памятник) солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в канадском городе Оквилл. Местные правоохранители расследовали инцидент как преступление на почве ненависти, однако через месяц полицейские заявили, что ни в какой форме «не поддерживают нацистов».

По данным канадского издания Ottawa Citizen, на кенотафе сделали надпись «Nazi war monument» («Нацистский военный памятник»). Об акте вандализма полицейским стало известно 22 июня.

«Из-за содержания граффити это преступление расследуется как преступление, совершенное на почве ненависти», — говорили тогда канадские правоохранители.

Однако 17 июля полиция опубликовала новый пресс-релиз, в котором говорилось, что преступление было совершено против «украинцев в целом» или «украинских членов этого культурного центра». При этом в тексте не уточняется, о каком культурном центре идет речь.

«Ни на одном из этапов полицейская служба Халтона (регион Канады. — Прим. ФАН) не исходила из того, что определенной группой, против которой было сделано граффити, были нацисты», — подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, дивизия СС «Галичина» была создана на Украине во время Второй мировой войны с разрешения немецких оккупантов. Члены дивизии совершали жестокие военные преступления, например, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцка, где были убиты более 500 человек. Ранее координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что дивизия СС «Галичина» стала прародителем украинских радикалов.