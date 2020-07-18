Роскосмос создаст конкурента Starlink

Москва, 18 июля. Окончательную версию программы, которая создаст спутниковую систему «Сфера», Роскосмос внесет на утверждение правительства в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Доработанная по замечаниям правительства подпрограмма «Сфера» государственной программы «Космическая деятельность России» <…> будет представлена на утверждение в правительство РФ в августе текущего года», — говорится в сообщении.

Также в Роскосмосе отметили, что программа уже согласована в Минсвязи и в Минтрансе, а сейчас находится на утверждении в Минэкономразвития и в Минфине.

Проект «Сфера» анонсировал президент РФ Владимир Путин два года назад. Система, в которую должны войти около 600 космических аппаратов, станет конкурентом OneWeb и Starlink. «Сфера» станет частью глобальной системы связи, предоставляющей доступ в Сеть по всей земле. Особенность российского проекта в том, что в него войдут не только спутники связи, но и аппараты дистанционного зондирования Земли и навигации.

Ранее Роскосмос получил патент на «сачок» для космического мусора. Изобретение предназначено для очистки околоземной орбиты.