Названы категории граждан, которым поднимут пенсии с 1 октября

Москва, 18 июля. Россиян ожидает очередное повышение пенсионных выплат. Пенсии сразу нескольких категорий граждан будут увеличены с 1 октября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что на 3% будут увеличены пенсионные начисления россиян, которые были уволены со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ. Аналогичная прибавка касается и членов их семей.

С октября вырастут оклады и тех, кто проходит воинскую службу по призыву или контракту, а также в национальной гвардии. Повышение пенсий также коснется сотрудников ФСИН, органов внутренних дел, противопожарной службы, таможни, а также федеральной фельдъегерской связи.

«Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета», — отмечается в постановлении правительства.

Ранее сообщалось, что пенсии россиян достигнут самого высокого показателя в 2023 году и составят 19 283 рубля. Данные цифры указаны в проекте бюджета Пенсионного фонда России. Пенсии будут повышаться за счет индексации. Напомним, что ежегодная индексация пенсионных выплат и пособий теперь закреплена в Конституции РФ.