Депутат Рады рассказал, на какую жертву надо пойти ради сохранения Украины

Киев, 18 июля. Вероятность сохранения украинской государственности повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам парламентария, представители власти даже не скрывают того, что пришли править «одноразово». Он убежден, что для всех украинцев будет лучше, если действующее руководство страны пойдет на жертву и подаст в отставку.

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», —заявил Рабинович.

По его прогнозам, власть может смениться уже в октябре благодаря местным выборам.

Недавно Вадим Рабинович назвал представителей украинской власти «шароварными дебилами», которые привели страну на грань распада и уничтожения.

Также Вадим Рабинович подверг критике партию Владимира Зеленского, а также обвинил ее членов в предательстве. Он напомнил о словах «слуги народа» Галины Третьяковой, возглавляющей парламентский комитет по социальной политике, заявившей, что в малообеспеченных семьях рождаются дети «низкого качества». По словам Рабиновича, это очередное «проявление фашизма» на Украине.