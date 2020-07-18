Арзамасова эмоционально ответила на критику ее романа с Авербухом

Москва, 18 июля. Российская актриса Лиза Арзамасова эмоционально ответила хейтерам, которые писали оскорбительные комментарии в соцсетях после появления слухов о ее романе с фигуристом Ильей Авербухом.

По данным СМИ, в социальных сетях активно обсуждают подробности звездного романа. Для гневных комментариев нашлись и другие поводы. Некоторые подписчики скептически высказывались о том, что звезда сериала «Папины дочки» посвящает благотворительности много времени.

После долгого молчания артистка решила прокомментировать ситуацию и ответить на критику. Она согласилась с тем, что имеет плохие качества. Но подчеркнула, что пользователи соцсетей видят лишь то, о чем она сама посчитала нужным рассказать.

«Я не белая и пушистая, а взрослый 25-летний человек со всей палитрой плюсов и минусов. Действительно, я довольно активно призываю к тому, чтобы мы относились друг к другу без шор», — цитирует Арзамасову издание «7 дней».

Актриса заключила, что не собирается терпеть оскорбительные высказывания и будет сразу блокировать таких комментаторов.

Недавно в СМИ появились фотографии со свидания Авербуха и Арзамасовой. Пару заметили на летней веранде одного из прибрежных ресторанов. В кадр попали нежные прикосновения спортсмена к актрисе. Позднее фигурист официально подтвердил, что связан с девушкой романтическими отношениями.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян обратил внимание на изменившийся имидж молодой актрисы. По его мнению, отправной точкой в отношениях Авербуха и Арзамасовой стали именно съемки в сериале «Ивановы-Ивановы», в котором у актрисы была роль влюбившейся в своего студента молодой преподавательницы.