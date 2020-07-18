Доктор призвал обязательно делать прививки от сезонного гриппа на фоне пандемии

Тель-Авив, 18 июля. Прививки от гриппа этой осенью необходимо сделать обязательными, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса. Об этом заявил завотделением коронавируса в тель-авивской клинике Ихилов доктор Гай Хошен.

«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки. Государство (Израиль. — Прим. ФАН) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», — отметил израильский специалист.

Он предупредил, что симптомы сезонного гриппа практически идентичны с симптомами коронавируса, что может ощутимо осложнить ситуацию предстоящей осенью.

«Пока не будет произведена микробиологическая проверка, будет крайне сложно определить разницу. Система здравоохранения будет очень загружена. Будет очень сложно разделять больных внутри больниц», — говорит доктор.

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Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов недавно назвал три фактора, влияющие на появление второй волны COVID-19 — это наличие источника инфекции, восприимчивого организма и условий для передачи коронавируса.