Американец заразился бубонной чумой от белок

Вашингтон, 18 июля. В штате Колорадо (США) впервые с 2015 года зафиксирован случай заражения человека бубонной чумой. Об этом сообщает телекомпания Fox News.

«У пациента обнаружена первично-септическая чума в крови, которая не может передаваться другим людям. Пациент выздоровел, новых случаев заражения не выявлено», — цитирует представителей департамента здравоохранения Колорадо телекомпания.

В департаменте здравоохранения штата полагают, что пациент заразился в результате контакта с белками.

По словам руководителя ветеринарной службы Колорадо Дженнифер Хаус, в штате случаи заболевания чумой фиксируются с 1940-х годов, практически ежегодно наблюдаются случаи заражения от диких грызунов.

Ранее в Китае был объявлен третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Заболевание выявили у жителя автономного района Внутренняя Монголия. Бубонная чума также была отмечена в Монгольской Народной Республике.