Трамп объяснил отказ вводить обязательный масочный режим

Вашингтон, 18 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен рекомендовать всем американцам носить маски. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Трамп заявил, что хочет, чтобы у жителей США была «определенная свобода».

«Я не согласен с заявлением, что, если все будут носить маски, то все это исчезнет», — отметил президент США.

Он подчеркнул, что маски также могут вызывать определенные проблемы. При этом американский лидер заявил, что все-таки верит в эти средства защиты.

«Тем не менее я в маски верю. Я думаю, маски — это хорошо», — говорит Дональд Трамп.

Политические оппоненты Трампа нередко критиковали его за появление в общественных местах без медицинской маски. Он демонстративно отказывался носить средство индивидуальной защиты.

На днях президент США впервые за время пандемии появился на публике в медицинской маске. Он посещал госпиталь, в котором проходят лечение военнослужащие, получившие ранения в зоне боевых действий.

Недавно Дональд Трамп сравнил себя с героем вестерна, говоря о пользе ношения медицинских масок. По его словам, надев черную медицинскую маску, он становится похожим на Одинокого рейнджера. При этом маска Одинокого рейнджера скрывает верхнюю часть лица, а не нос и рот, как советует медики на фоне пандемии.