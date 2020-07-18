Тима Белорусских нарисовал пенис в паспорте фанатки

Москва, 18 июля. Известный под псевдонимом Тима Белорусских популярный певец Тимофей Морозов нарисовал в паспорте попросившей у него автограф фанатки эякулирующий пенис. Видеозапись с курьезным случаем артист выложил в соцсети Instagram.

Российская поклонница в начале ролика намекнула, что вскоре собирается менять документ и попросила оставить в нем автограф.

«Когда дают в паспорте расписаться, какой-нибудь дурачок может письку нарисовать», — заявил Тима Белорусских.

Исполнитель из Белоруссии изобразил на страничке детородный орган, но потом попытался исправить ситуацию, оставив поверх рисунка свой автограф. По словам 21-летней звезды, после этого можно было подумать, что в паспорте кто-то расписывал ручку. Видео публикует издание Lenta.ru.

Тима Белорусских обрел популярность благодаря хитам «Незабудка» и «Мокрые кроссы». В январе прошлого года исполнитель выпустил дебютный альбом «Твой первый диск — моя кассета».

Ранее известный российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что в современной российской музыке не появляется ничего шедеврального, такого, что можно было бы назвать искусством.