Канадские полицейские застрелили пожилого мужчину после отказа надеть маску

Оттава, 18 июля. Канадские полицейские застрелили 73-летнего мужчину после того, как он отказался надеть медицинскую маску в магазине. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что пожилой мужчина напал на сотрудника супермаркета в Мидене, штат Онтарио, после того, как его попросили надеть медицинскую маску. Очевидцы говорят, что покупатель начал избивать работника, а другие поспешили вывести его на улицу.

Покинув магазин, мужчина сел в автомобиль и предпринял попытку сбить сотрудников магазина, а потом врезался в здание супермаркета. После этого правонарушитель попытался скрыться с места происшествия.

Полицейские выследили его номерные знаки и явились к нему домой.

«Произошел конфликт с мужчиной, и двум офицерам пришлось выстрелить», — сообщают в правоохранительных органах Онтарио.

Раненый мужчина был госпитализирован, однако вскоре он скончался.

Ранее президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии появился на публике в медицинской маске. Американский лидер посетил военно-медицинский центр им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Трампа часто критиковали за несоблюдением предписанных требований. По мнению его оппонентов, Трамп подает плохой пример населению, появляясь в публичных местах без маски.