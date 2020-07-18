Лидеры стран ЕС не смогли договориться по бюджету

Брюссель, 18 июля. По итогам первого дня внепланового саммита главы государств и правительств Евросоюза не смогли договориться по вопросам фонда восстановления экономики альянса после пандемии и формирования бюджетного плана на 2021-2027 годы. О завершении заседания сообщили в Совете ЕС.

Лидеры Евросоюза не сумели прийти к консенсусу после почти 12-часовых дискуссий.

«Соглашения пока нет. Всем нужна пауза. Необходимо будет вернуться к переговорам со свежими силами», — цитирует источник в делегации одной из стран ТАСС.

Один из дипломатов отметил, что переговоры заблокировал премьер Нидерландов Марк Рютте, имеющий «свое видение управления фондом восстановления».

Встреча в Брюсселе возобновится сегодня в 11.00 по местному времени (12.00 по Москве).

Саммит посвящен семилетнему бюджетному плану в 1,074 трлн евро, а также переговорам по фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса размером 750 млрд евро.

Агентство со ссылкой на источник в Европейском совете отмечает, что у участников переговоров не было предварительного согласия в вопросе способов наполнения фонда и бюджет, которые потребуют введения в Европе новых налогов и крупных госзаймов. Также страны-члены сообщества не имели предварительного согласия по поводу будущего распределения дотаций из евроказны между государствами.

Ранее представитель Еврокомиссии рассказал, что Европейский союз пользуется объективными критериями при составлении рекомендаций по снятию ограничений на поездки в третьи страны, но они не реализуются автоматически и требуют дополнительной оценки.