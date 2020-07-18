Стал известен настоящий инициатор развода Харламова и Асмус

Москва, 18 июля. Обнародован неопровержимый факт того, что инициатором развода шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус стал именно резидент Comedy Club. В качестве доказательства Telegram-канал Mash опубликовал документ, в котором Харламов указан в качестве истца.

Отмечается, что супруги договорились о том, что 6-летняя дочь Настя останется с матерью. При этом стороны пока еще не могут полюбовно решить вопрос раздела имущества и алиментов.

В конце прошлого месяца Асмус заявляла, что именно она является инициатором развода. По ее словам, мысли о расставании с Харламовым возникли у нее давно, еще до выхода скандального фильма «Текст», где актриса снялась в весьма откровенной сцене. По мнению телеведущей Алены Алимовы, звездная пара объявила о разводе, чтобы избежать нового скандала. В фильме «Китобой» Асмус в очередной раз снялась обнаженной.

Недавно некоторые СМИ растиражировали информацию о том, что Гарик Харламов уже успел завести роман со своей коллегой, звездой шоу «Однажды в России на ТНТ» Яной Кошкиной. Комик в свою очередь решил в свойственной ему манере прокомментировать слухи о новой возлюбленной у себя в Instagram. Он опубликовал «фотожабу», на которой он изображен вместе со своей «новой пассией».