Ивлеева разрыдалась из-за подарка Баскова ее матери

Москва, 18 июля. Российский певец Николай Басков подарил раковину матери блогера и телеведущей Насти Ивлеевой Наталье. Ролик, на котором шоумен пристыдил звезду Instagram, разошелся в соцсетях.

Подписчики Насти Ивлеевой возмутились спартанскими жилищными условиями ее матери. Блогер сама показала крохотную квартиру Натальи. Больше всего поклонников блогера удивило то, что у матери зарабатывающей миллионы инстадивы даже нет раковины в ванной.

Помогли женщине звездные друзья Ивлеевой. Николай Басков сообщил фанатам блогера, что решил проблему Натальи, купив ей раковину.

«Я хочу сказать, что я дарю маме (Насти Ивлеевой. — Прим. ФАН) раковину. Теперь маме будет где помыться, где постирать, ручки помыть», — заявил певец, обняв маму телеведущей.

Басков также позвал Настю Ивлееву и, глядя блогеру в глаза, выразил надежду, что ее муж рэпер Элджей после раковины сделает Наталье «более крупный подарок». В ответ Настя Ивлеева разрыдалась и выбежала из кадра.

Ранее Басков удивил поклонников неожиданным танцевальным дуэтом с Настей Ивлеевой. Звезды станцевали на камеру под новый хит Баскова «Девочка космос». 43-летний певец и 29-летняя телеведущая синхронно повторяли движения, напоминающие распитие напитков, а в конце ролика подняли воображаемые бокалы и обнялись.

Подписчики певца неоднозначно отреагировали на коллаборацию звезд. Одни отметили, что Басков остается энергичным и молодым, несмотря на солидный возраст. Другие же окрестили Баскова и Ивлееву «алкоголиками» и заявили, что отпишутся от певца после такого дуэта.