Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 14 млн человек

Балтимор, 18 июля. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику по COVID-19.

Отмечается, что общее число жертв коронавируса превысило 600 тыс. человек. За весь период с начала пандемии выздоровели более 7,8 млн пациентов. Согласно последним данным, наибольшее число зараженных выявлено в США (более 3,6 млн), Бразилии (около 2 млн) и Индии (1 млн).

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237,7 тыс.. Согласно данным ВОЗ, за минувшие сутки было зафиксировано 5,6 тыс. летальных случаев.

Испанские недавно выявили новый симптом коронавируса. Речь идет об энантеме в ротовой полости — сильной сыпи на слизистой оболочке. Как отмечают специалисты, сыпь была у 29% пациентов с COVID-19. Подчеркивается, что энантема появлялась у пациентов примерно за 2 дня до других симптомов коронавируса.

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург на днях отмечал, что вакцина от коронавируса не подойдет пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. По его словам, любая вакцина может спровоцировать обострение хронических болезней.