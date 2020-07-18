Склад картона горит в Подмосковье на площади 7,5 тыс. кв. метров

Москва, 18 июля. В подмосковных Мытищах горит склад с картоном. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило около 04.00 по московскому времени. Склад расположен на ул. Промышленной в Мытищах.

«По предварительной информации, площадь пожара составляет 7,5 тыс. квадратных метров», — сообщают в МЧС.

Информации о погибших или пострадавших не поступала. Для ликвидации огня задействованы 80 пожарных и 25 единиц спецтехники.

Ранее стало известно о пожаре на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Огонь охватил всю площадь строения. Спасатели сообщали об обрушение кровли здания.