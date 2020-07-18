Инсайдер рассказал о состоянии Заворотнюк

Москва, 18 июля. Источник рассказал СМИ о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировано онкологическое заболевание.

Осенью минувшего года ряд изданий сообщил о том, что у артистки обнаружили рак мозга. Родные Заворотнюк дали понять, что не планируют распространяться о заболевании звезды.

В апреле страшный диагноз актрисы подтвердили медики. Позднее стало известно, что Заворотнюк чувствует себя лучше. В Интернете также появились слухи о скором возвращении актрисы к работе. Однако СМИ со ссылкой на источник на днях сообщили, что прогнозы не такие оптимистичные.

«Речи о полной победе Насти над заболеванием не идет. Она будет продолжать лечение. Сейчас в ее состоянии наметилось улучшение. Все надеются на чудо», — цитирует знакомого с ситуацией инсайдера издание «Собеседник».

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» вернулась из больницы в загородный дом. В трехэтажном особняке, стоимость которого составляет несколько миллионов долларов, она находится под присмотром специалистов и супруга, фигуриста Петра Чернышева. В доме, как пишет Telegram-канал Sothebys Life, сделан хороший ремонт, а также есть спортзал и бассейн.

Изучить интерьер особняка и придомовую территорию можно по фотографиям, которые публикует дочь актрисы Анна Заворотнюк. Девушка ведет активную жизнь в социальных сетях и часто делится с поклонниками новыми снимками. Недавно она показала подписчикам место жительства своей 49-летней больной матери.