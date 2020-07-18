Москва, 18 июля. Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал редкий снимок, на котором запечатлены певицы Надежда Бабкина и София Ротару.

Фотограф разместил архивный кадр у себя в Instagram. По словам Родина, совместный кадр знаменитостей был сделан им в 1990-е годы. Он спросил у подписчиков, узнали ли они звезд эстрады на фото.

«Узнали? Надежда Бабкина и София Ротару в Америке», — написал под снимком фотограф.

Пользователи социальной сети оценили редкий кадр, на котором запечатлены их кумиры.

«Наши красавицы, как всегда, великолепны», — пишет nadyprosrova. «Надя и Софа», — комментирует koroleva__ru. «Я Бабкину не узнала», — отметила larisa1572.

Роман Родин часто делится архивными фотографиями звезд российской эстрады. Недавно он опубликовал фотографию 1996 года, на которой Наташа Королева и Леонид Агутин загорают на крыле самолета. Певец на снимке оголил торс, а исполнительница слегка задрала кофту, чтобы был виден живот.

Также Родин поделился фотографией Аллы Пугачевой из 1990-х. Певица позирует с модной в то время пленочной фотокамерой. В те времена звезда еще носила свою самую знаменитую прическу — пышную копну рыжих кудрей. Подписчики фотографа пришли в восторг от такого живого и раскрывающего характер певицы кадра.