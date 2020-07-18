Киркоров поддержал Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Москва, 18 июля. Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров заявил об отсутствии альтернативы действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко на предстоящих президентских выборах в стране. Мнением исполнитель поделился в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Киркоров заявил, что сейчас альтернативы Лукашенко все равно нет. Певец подчеркнул, что не представляет Белоруссию без действующего президента.

«Кого-то раздражает, что [ему] много лет, но если нет альтернативы? А если некому доверить [страну]? Вот я не представляю себе, как Белоруссия без Александра Григорьевича», — поддержал главу республики Киркоров.

Певец напомнил, что сам он получал от Лукашенко только «респект», добро, понимание и уважение, поэтому причин негативно относиться к главе республики у него нет. Киркоров добавил, что если у кого-то с действующим президентом Белоруссии есть личные счеты, то это их проблема.

Ранее российский певец Стас Михайлов прервал выступление на фестивале «Моя Александрия», чтобы, несмотря на дождь, пожать руку Александру Лукашенко.

«Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас», — завил артист, обращаясь к главе Белоруссии.

Идя к Лукашенко, Михайлов поблагодарил за приглашение, сказал спасибо за то, что «делаете такую красоту и не забываете российских артистов». Певец подошел к президенту Белоруссии, пожал ему руку, после чего они обнялись.

Михайлов также рассказал об объединении трех стран и призвал зрителей «попеть».