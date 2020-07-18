Садальский рассказал, как Пугачева пострадала от Джуны

Москва, 18 июля. Актер Станислав Садальский рассказала о ссоре целительницы Джуны с Аллой Пугачевой, которая произошла во время одного из застолий у певицы.

По его словам, приглашенная в гости Джуна подняла бокал за здоровье хозяйки и пожелала, чтобы ее «нога была счастливой в этом доме». Неизвестно, чем задел Пугачеву тост целительницы, но Примадонна потребовала «выкинуть» Джуну из ее квартиры.

«Алла говорит: возьмите ее за эту ногу и выкиньте из моей квартиры. Джуна когда это услышала, взяла вазу и надела на голову Алле, ваза разбилась. Если внимательно смотреть, у Аллы даже шрам есть», — рассказал Садальский.

Актер подчеркнул, что Джуна была «хулиганкой». По его словам, с целительницей его познакомил Аркадий Райкин. Впоследствии Джуна и Садальский стали хорошими друзьями.

Ранее Стас Садальский обвинил телеведущую Тину Канделаки в том, что она ведьма. По словам актера, информацию о занятиях Канделаки магией он получил от «инсайдера». Он подчеркнул, что у журналистки есть две куклы вуду с именами «Собчак» и «Садальский», в которые она втыкает иголки.

Недавно стало известно, что Садальский начал планировать свои похороны. Друзья актера подарили ему место на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве. При этом у Садальского уже имеется «забронированное» место на Волковском кладбище в Петербурге.