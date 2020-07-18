В России будет производиться оксфордская вакцина от коронавируса

Москва, 18 июля. Фармацевтическая компания «Р-Фарм» достигла соглашения о производстве в России вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведским предприятием AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. «Р-Фарм» намерена поставлять препарат в 30-50 государств, сообщает глава совета директоров российской компании Алексей Репик.

«Р-Фарм» будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30, 40, 50 стран, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Европу, естественно, СНГ, и понятное дело, Россию», — говорит Репик.

В фармацевтической компании отмечают, что на данный момент проводятся исследования вакцины, которые определят ее эффективность, безопасность и иммунные реакции у пациентов.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтверждал, что AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» о производстве вакцины и уже передала все наработки, сообщает RT.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, дают хорошие результаты. По его словам, первая регистрация отечественной вакцины может состояться уже в августе.